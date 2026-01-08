古市は昨年1軍で打率.444を残した（C）産経新聞社DeNAは1月8日、FA権を行使し西武に移籍した桑原将志の人的補償として西武の4年目捕手、古市尊を獲得したと発表。古市は四国IL徳島から21年育成ドラフト1位で西武に入団。23年4月に支配下となり、同年5月10日のロッテ戦（ベルーナ）でプロデビューを果たしていた。【動画】これぞ「ハマの未来」 ドラ1の逸材・松尾汐恩が見せた鮮やかヒット25年シーズンは10試合の出場にとどま