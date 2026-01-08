8日の石川県内は、寒の時期らしく日中も厳しい寒さとなりました。週末からの3連休は冬型の気圧配置が再び強まり、平地でも警報級の大雪や暴風雪となるおそれがあります。上空に強い寒気が流れ込んだ影響で、県内では日中、朝方より気温が下がり、時折、雪の降り方が強まり吹雪く時間帯もありました。午前9時以降の日中の最高気温は、金沢で4度、加賀中津原で2.8度、七尾で2度、輪島市三井では0.1度など厳しい寒さとなりました。今