ベトナム人の在留資格の申請書を偽造か。行政書士の男を逮捕です。有印私文書偽造などの疑いで逮捕されたのは、宮城県仙台市の行政書士・工藤武志容疑者（５２）です。警察によりますと、工藤容疑者はおととし、２０代のベトナム人男性４人に関する在留資格認定証明書の交付申請の依頼を受け、大阪府内の金属加工会社で働くとする虚偽の申請書を作成し、出入国在留管理庁に提出した疑いがもたれています。金属加工会社から