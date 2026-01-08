日本銀行は1月の地域経済報告を公表し、全国の9地域すべてついて「緩やかに回復している」などとする前向きな景気判断を据え置きました。地域経済報告、いわゆる「さくらレポート」は、日銀が全国9つの地域の景気判断をまとめたものです。今回はすべての地域で「緩やかに回復」「持ち直し」などとする景気判断を据え置きました。ただ、企業からは日中関係の悪化を背景に、「団体客のキャンセルが相次ぎ、春節時期の予約も低調」な