タレントの井上咲楽が年末年始を北欧で過ごした様子を公開した。井上は８日までに自身のインスタグラムを更新。「年末年始はフィンランド・アイスランドに１０日間行ってきました！一年ぶりのフィンランド！ほくほくな思い出がたくさんできました。写真少しずつアップしていきます」と記し、防寒の装いでフィンランド、アイスランドの街を歩くショットやホテルでのショットをアップした。この投稿には、「素敵な写真ありが