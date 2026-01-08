中国税関総署などによりますと、2024年、中国はベネズエラからおよそ149万トン、7億2800万ドルの原油を輸入しました。これは、2024年に中国が輸入した原油の0.27％にあたるということです。中国にとって原油の最大の輸入先はロシアで、2024年の輸入量はおよそ1億847万トン、624億ドルでした。2位はサウジアラビアでおよそ7863万トン、3位のマレーシアからはおよそ7032万トンを輸入しています。中国メディアは大手石油企業の関係者