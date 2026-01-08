1人暮らしの96歳男性と連絡取れず 1月8日未明、熊本市の住宅が全焼した火事で、焼け跡から一人の遺体が見つかりました。 【写真を見る】炎に包まれた住宅植木町の火災現場 火事の後、この家に1人で住む96歳の男性と連絡が取れていないということで、警察は遺体の身元の確認を進めるとともに､出火の原因を調べています。 火事の原因で多い「電気機器」や「こんろ」そして1番多いのは？ 熊本市消防局によりますと、管内（熊本