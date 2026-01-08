12月、熊本市動植物園から北海道の釧路市動物園に引っ越したホッキョクグマのマルル。1月3日、一般公開が始まりました。マルルが熊本を旅立って8日で1か月。県内の熱心なファンを取材しました。2014年に熊本市動植物園に来てから多くのファンに愛されたホッキョクグマのマルル。ホッキョクグマは絶滅危惧種で、国内での飼育・繁殖の管理を進める計画の一環としてマルルは12月8日に熊本を出発、北海道に引っ越しました。 そして1