広島の新人合同自主トレが８日、広島・廿日市市の大野練習場で始まった。育成２選手を含む新人９選手が参加。ドラフト６位の西川篤夢内野手＝神村学園伊賀＝は、恒例のシャトルランでＮＯ１の４９秒をマーク。「長距離は自信があった。それと、自分の中では勝負事は“１番”にこだわると決めている。まだ勝てないところもあるけど、１８歳という若さを見せられました」と、胸を張った。唯一の高卒ルーキーが、先輩たちを圧倒し