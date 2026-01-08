あさくまは1月15日11:00〜22:00(最終入店20:40)、ステーキ食べ放題「匠肉祭り」をステーキのあさくま 半田店(愛知県半田市)および蘇我店(千葉県千葉市)の2店舗で開催する。ステーキ食べ放題「匠肉祭り」同イベントは、サーロイン、テンダーロイン、ランプ、ボールチップ、チキン、あさくまハンバーグ、豚肩ロースなどの通常1,000円〜3,000円相当のステーキが食べ放題となり、練の焼き技で引き出された「旨み」「香ばしさ」「食感」