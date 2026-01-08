伊藤忠テクノソリューションズの特例子会社CTCひなりは2025年12月25日、関西電力発ベンチャーのポンデテックと使用済みPCの再生（リファービッシュ）事業において協業を開始したと発表した。障がい者雇用の推進と資源循環の両立を図る取り組みとしている。CTCひなりでのリファービッシュの様子○CTCひなりが再生工程、ポンデテックが工程設計や全体統括を担当今回の協業では、企業の使用済みPCを販売品として再生するにあたり、CTC