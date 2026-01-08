能登半島地震や奥能登豪雨の被災者向けに市町が建設を進める復興公営住宅について8日、石川県の馳知事は、入居後3年間の家賃を県が全額補助する考えを示しました。現在、能登の9市町が整備を進めている復興公営住宅。能登半島地震や奥能登豪雨で住宅を失った被災者が、将来的に渡って住み続けることができる住まいです。 家賃は世帯の収入と間取りによって変わりますが、輪島市を例に挙げると、最も安いものは1LDKで2万2000円、