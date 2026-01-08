Microsoftは、XAMLを使用するUI開発ツール「XAML Studio」のオープンソース化を現地時間1月6日に発表した。「XAML Studio」は、.NET環境でのアプリケーションのUIをリアルタイムに表示できる開発ツールで、XAMLを記述するとその場でGUIのインターフェースを確認できる。WinUIやMAUI、WPFなど多くの.NET環境でのUIにXAMLが活用されており、アイデアやプロトタイプ構築のためのデザインツールとしても機能する。ソースコードはGitHub