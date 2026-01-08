北九州市では老朽化したインフラの維持・管理が課題となっています。一部のインフラでは撤去が進められています。■白野寛太記者「JR戸畑駅の改札近くにあるエスカレーターは、撤去する方針だということです。」北九州市では戸畑区と若松区でエスカレーターの撤去が進められています。近くにエレベーターがあり、利用者が少ないエスカレーターは原則撤去する方針です。 その理