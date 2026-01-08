高松東警察署 高松東警察署は8日、大阪市平野区の無職の男（39）を未成年者誘拐の疑いで現行犯逮捕しました。 調べによりますと男は、2025年12月ごろ、SNSを通じて香川県に住む女子高校生を大阪市の自宅まで誘い出し、誘拐した疑いが持たれています。 女子高校生の両親から「娘がいなくなった」と届け出を受けた警察が捜査し、1月8日に大阪市の自宅で男を現行犯逮捕、女子高校生を保護したということです。女子高校生に