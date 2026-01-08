高知県室戸市の県漁協室戸魚市場が、老朽化や水揚げ額の減少などで、2026年3月末に閉鎖することが分かりました。室戸市中心部の室津港にある県漁協室戸魚市場は、年間の水揚げ額が1990年代のピーク時には10億円を超え、1日に50隻近くの漁船が出入りしていました。しかし、黒潮大蛇行の影響などで地元の特産品のキンメダイの漁獲量が減ったことなどから、 2024年の水揚げ額は1億円まで下がり、市場に水揚げする漁船も1日平均