中国商務省が日本に対し、軍事転用の可能性がある品目の輸出を禁止したことについて、中国軍は「日本における軍国主義復活の技術的可能性を遮断するものだ」と主張しました。中国軍は8日、公式SNSで輸出規制について「日本における軍国主義の復活を技術的に阻止するため」と主張しました。さらに輸出規制は「日本の軍需産業に対する『外科的攻撃』のような打撃だ」としたうえで「過去に例のない厳しいものだ」としています。具体例