カニやイクラなどのお正月のごちそう期間が明けたところで、つい食べたくなるものと言えば…。買い物客からは「おせちは味が濃いのでカレーが食べたくなる」という声が聞かれました。「イット！」が8日に向かったのは、東京・墨田区にある食料品専門店です。店内の棚にいっぱいにずらりと並べられていたのは“レトルトカレー”。その数なんと約360種類。この売り場で次々とレトルトカレーを買い物かごに入れる男性がいました。また