J1水戸が8日、公式サイトで昨季までGMを務めた西村卓朗氏が、J2大宮のスポーツダイレクターに就任することを発表しました。西村氏は2016年に水戸の強化部長に就任すると、2019年からはGM兼強化部長となり、2022年から取締役GMを務めました。大宮の公式サイトでも西村氏のスポーツダイレクター就任を発表。併せて西村氏のコメント。「このたび、RB大宮アルディージャのスポーツダイレクターに就任させていただくことになりました、