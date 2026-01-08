日本維新の会の地方議員が一般社団法人の理事に就任することで国民健康保険料の支払いを逃れていたとされる問題です。党は関与した議員4人を処分する方針です。日本維新の会中司宏 幹事長「国民の納得を得られない事態を招いたことにお詫び申し上げたい」きのう謝罪したのは、日本維新の会の中司幹事長です。発端となったのは、先月の大阪府議会で追及された「ある疑惑」でした。自民党占部走馬 府議「一定の所得以