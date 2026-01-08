米カリフォルニア州ロサンゼルスと近郊アルタデナで計３１人が死亡した山火事発生から、７日で１年となった。住宅再建を望む被災者は公的支援や保険金の不足に加え、トランプ関税の余波による建築費の高騰で資金難に直面している。災害支援に消極姿勢のトランプ政権に対する恨み節も聞こえる。（アルタデナ後藤香代、写真も）「最大の壁は資金」。自宅の建て直しを目指すアルタデナ在住の消防士ジョン・スタールマンさん（５