中国商務省は、8日の会見で軍民両用品目の日本への輸出管理強化の対象品目について「民生用に関わるものは影響を受けない」と述べる一方でレアアースが含まれるかについては明らかにしませんでした。中国商務省報道官：民生用途に関わるものは影響を受けない。正常な民生の貿易取引を行う関係者は全く心配する必要はない。中国商務省の報道官は、8日午後の記者会見でこのように述べた一方で、「レアアースが含まれるか」との質問に