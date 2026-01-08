送検される富田健一容疑者（手前）＝2日、群馬県警高崎北署群馬県富岡市の空き家で1日、近くに住む無職富田春枝さん（81）の遺体が見つかった事件で、県警は8日、富田さんを殺害して通帳を奪ったなどとして、強盗殺人と死体遺棄などの疑いで住所不定、無職富田健一容疑者（55）＝窃盗容疑で逮捕＝を再逮捕した。富田さんとは知人関係。県警によると容疑を認めている。再逮捕容疑は昨年12月29日午後11時ごろ、富田さんの自宅に