スピードスケート・ショートトラックのミラノ・コルティナ五輪代表選手らが８日、長野県の帝産アイススケートトレーニングセンターで強化合宿を公開し、開幕まで１か月を切った大舞台へ意気込みを語った。この日は、男女と混合の計３種目で出場が決まっているリレーの練習を重点的に実施。女子は、今季ワールドツアー（ＷＴ）の３０００メートルリレーで３位に入っており、五輪でも表彰台を狙う。主にアンカーを担う中島未莉（