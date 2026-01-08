昨年６月、役作りのために髪をばっさりショートにして驚かせた女優・石田ゆり子（５６）が８日、インスタグラムを更新。髪がかなり伸びてきたこと、実はショートはあまり似合わないと思っていることを明かし、今後は髪を伸ばす予定だと明かした。「運動は全てを良い方向へ連れて行ってくれます。体と心は繋がっていますから。体にスイッチいれることは本当に大切です」とバランスボールを使った運動をしている様子を投稿。「