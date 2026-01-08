岐阜県本巣市の鍔本規之市議(77)が、去年の選挙直前に有権者に菓子折りを配っていた問題で、警察が家宅捜索していたことが分かりました。鍔本市議は去年9月の市議選告示前、支援者を通じて事務所の近くの住民に2000円ほどの菓子折りを配ったことが公選法違反に当たる疑いがあるとして、警察の任意の事情聴取を受けていました。その後の捜査関係者などへの取材で、警察が7日、市議会や鍔本市議の自宅などを家宅捜索し、後援会