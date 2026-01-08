中国商務部は7日に公告を発表し、日本から輸入されるジクロロシランに対し、同日から反ダンピング調査を行うことを明らかにした。同部報道官の7日の説明によると、今回の調査は中国国内の産業界からの申請に応じて発動したものだ。申請側が提出した初期段階の証拠によると、2022年から24年までの間に、日本から輸入されたジクロロシランの数量は全体として増加傾向にあったが、価格は累計で31％低下しており、日本がダンピングした