1月12日からフジテレビ系で放送がスタートする月9ドラマ『ヤンドク！』の制作発表会見が1月8日に行われ、橋本環奈、向井理、宮世琉弥、音尾琢真、馬場徹、薄幸（納言）、許豊凡（INI）、吉田鋼太郎が出席した。 参考：『ヤンドク！』平祐奈が橋本環奈のマブダチ役で出演内田理央との“ヤンキー3ショット”も 本作は、元ヤンキーの脳神経外科医・田上湖音波（橋本環奈）が、目の前の患者と真摯に向き合い