◆バレーボール全日本高校選手権（8日、東京体育館）春高バレーは男女の3回戦と準々決勝が行われ、ベスト4が決まった。準決勝は同じく東京体育館で10日に開催される。男子は昨秋の国民スポーツ大会で準優勝した東山（京都）が、全国総体と国民スポーツ大会に続く高校3冠を狙った鎮西（熊本）を準々決勝で破り駒を進めた。4連覇を目指す駿台学園（東京）、雄物川（秋田）、清風（大阪）も進出を決めた。女子は昨夏の全国