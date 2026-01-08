ソフトバンクの松本晴投手（24）が8日、今オフも「有原流」の練習を継続していることを明かした。日本ハムに移籍した有原航平投手（33）に昨オフに弟子入りした際に学んだ早朝始動で「眠いけど、心のトレーニングにもなる」と話す。8日は福岡県筑後市のファーム施設で、日の出の約1時間前の午前6時半に始動。約6時間にわたり汗を流した。昨年12月からネットスローは行っており、近日中にブルペン入りする予定。捕手を座らせて