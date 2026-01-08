ソフトバンクのドラフト2位ルーキー稲川竜汰投手（21）＝九州共立大＝が2日連続でキャッチボールを行った。福岡県筑後市のファーム施設で行われる新人合同自主トレ2日目の８日は、初日より強度を上げて7〜8割の力感で投球。「体が動いたので自然と力が入った」。その後はノックや体幹トレーニングなどで汗を流し「元気よくできたと思う」と心地よさそうに汗を拭った。直球のホップ成分が高く、空振りを取れる最速152キロ右腕と