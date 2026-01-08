愛知県あま市で91歳の母親に刃物を突きつけ、自宅に立てこもった息子が、取り押さえられました。 【写真を見る】母親に刃物を突きつけ一時“立てこもり” 約2時間後に警察が突入し取り押さえられる 68歳息子を現行犯逮捕 その後釈放 愛知･あま市 きょう午前10時ごろ、あま市七宝町の住宅を訪ねた市役所の職員から「男性が母親に包丁を突きつけた」などと110番通報がありました。 母親に包丁を突きつけ…室内から鍵をかけて立て