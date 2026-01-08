「おじいちゃん先生」が名古屋に！SNS400万人超の柴崎春通氏、2/3より個展開催。新作から限定グッズまで 「そうはならんやろ！」のフレーズや、見る人を癒やす優しい語り口で知られる“おじいちゃん先生”こと柴崎春通氏が、2026年2月3日（火）より名古屋「ノリタケの森ギャラリー」にて個展を開催します。YouTube登録者数210万人を超える同氏の透明水彩画やアクリル画の新作展示に加え、今回は“ぬいぐるみ”や“アクリルス