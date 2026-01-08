カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件で、指示役とされる中国人の男女2人の初公判が開かれ、いずれも起訴内容を認めました。 【写真を見る】カンボジア拠点の特殊詐欺 指示役とされる中国人2人 初公判で起訴内容認める 日本人のかけ子らと共謀し… 700万円だまし取った詐欺の罪に問われる 起訴状などによりますと、いずれも中国籍で埼玉県川口市の王少凡被告（33）と妻のスン・ジアシュエン被告（22）は去年5月、カンボジアの詐欺