去年明らかになった、名古屋の市バスの運転手の勤務時間などが改ざんされていた問題。不正は、全ての営業所で行われていました。 【写真を見る】市バス運転手の“勤務時間改ざん” 全ての営業所で行われていた 義務の9時間休息を取れない場合 別日に付け替え 中部運輸局が24台のバスを使用停止に 名古屋市交通局 国の基準では、バスの運転手は勤務が終了してから次の出勤までに、9時間の休息を取ることが義務づけられています。