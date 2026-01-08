地元財界人が集まる「賀詞交歓会」が1月8日、名古屋のホテルで開かれました。東海地方の経済を牽引するリーダーたちに、2026年を漢字1文字で占ってもらいました。 ■敷島製パンの盛田社長「引き続き円安気味で行くと…」 名古屋のパンメーカー・敷島製パンの盛田社長は『活』でした。敷島製パンの盛田淳夫社長『活』：「例えばAIを活用するとか、そういう意味で」 人工知能＝AIを