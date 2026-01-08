2025年12月31日に当選番号が発表された年末ジャンボ宝くじ。今回は1等前後賞あわせて最大10億円となっていたが、その1等後賞が新潟市東区の宝くじ売り場で出たことが分かった。新潟県内の宝くじ売り場で年末ジャンボの1等が出るのは、何とこれで4年連続。新潟市の売り場からは3年ぶりとなった。 2025年12月31日に当選結果が発表された年末ジャンボ宝くじ。今回は1等7億円、前後賞含めると最大10億円となり、全国の宝くじ売り場で