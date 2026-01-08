女優・有村架純(32)が8日、自身のインスタグラムを更新。美脚が際立つミニスカート姿を投稿した。有村はラグジュアリーブランド「ロエベ」による「カサロエベ銀座店」のオープンイベントに参加したことを報告。黒いジャケットに真っ赤なミニスカートというシックなコーディネートを披露した。そして「淡いピンクのかばんがとても新鮮に映った！」とお気に入りのアイテムを発見したことをも伝えていた。この投稿には「可愛す