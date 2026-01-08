セイコーウオッチの「セイコー プレザージュ クラシックシリーズ」から、琺瑯ダイヤルを採用したトノー型の新作ドレスウオッチが登場。職人の手仕事による白色琺瑯、ブルー針、クラシカルなサブダイヤルなどが特徴的だ。2月6日の発売予定、価格は23万1,000円。○伝統工芸の深みを宿す琺瑯（ほうろう）ダイヤルの琺瑯は温もりある白色の仕上げ。釉薬の成分比率を気温や湿度に応じて調整しながら焼成され、自然な艶と奥行きを生み出