冬型の気圧配置により各地で雨や雪となり、寒さを感じやすい一日となった8日の石川県内。9日は8日よりも少し気温が上がる見込みです。8日の石川県内は、冬型の気圧配置となった影響で、断続的に雨や雪、みぞれが降る天気となりました。金沢の最高気温は、午前3時半すぎに観測した6.5度。 日中も気温は上がらず、最高気温が10度を超えた7日とは打って変わって、一日を通して凍える寒さとなりました。大気の不安定な状態が続き、