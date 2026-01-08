フリーライターの武田砂鉄が生放送でお送りする朝の生ワイド「武田砂鉄ラジオマガジン」（文化放送）。1月8日（木）8時台のコーナー「ラジマガコラム」では、木曜前半レギュラーの時事芸人・プチ鹿島が、１月１日元日の新聞各紙には何が載っていたのか、詳しくレポートした。 プチ鹿島「今日はですね、お正月記事各紙『競演』していた話題とは？。というのも僕、新聞14～5紙取ってるん