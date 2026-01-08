10日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』(毎週土曜15:00〜)は、「意外と知らない結成秘話スペシャル」と題し、実力派芸人のサバンナ、ブラックマヨネーズ、タカアンドトシ、ナイツ、ロッチの結成秘話を振り返る。ブラックマヨネーズM-1王者のブラックマヨネーズは、吉田敬から小杉竜一へのラブコールが結成のきっかけに。新人時代、NSCに同期入学した2人はそれぞれにコンビを組むも、吉田は「『なんでやねん』のツッコミが他