ＤｅＮＡのドラフト１位・小田康一郎内野手（青学大）が８日、横須賀市内の球団施設「ＤＯＣＫ」で行われた新人合同自主トレ初日に参加した。キャッチボールやノックで約１時間汗を流し、「やってみてすごい楽しい。やりやすい環境だった」と振り、「プロ野球選手になったんだという実感が沸いた」と目を輝かせた。昨晩は、「親子丼の上の部分」や刺し身を味わったと明かし「色々なメニューがある中で、自分で選んで食べられ