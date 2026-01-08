労働力人口は増えている！ 成功体験からどう切り替えるか ─人手不足が深刻な中、ワーク・ライフバランス社長の小室淑恵さんの現状分析とは。 小室労働力人口は減少の一途と思われていますが、実は増えています。19年の働き方改革関連法の施行前後から企業の働き方が変化した結果、今までであれば仕事を辞めざるを得なかった育児や介護などと両立している人たちが働き続けることができるようになったからで