太宰府天満宮で7日夜、伝統の火祭り「鬼すべ」が行われました。この「鬼すべ」の日に生まれた若者が、若手を先導して祭りを盛り上げました。 ■男たち「鬼じゃ、鬼じゃ。」 お堂の中にひそむ鬼を炎と煙で退治して、1年の無病息災を願う太宰府天満宮の「鬼すべ」。祭りは氏子らによって代々受け継がれ、1000年以上の歴史があるとされています。 氏子の一人、25歳の法福大孝（ほうふく・ひろたか）さんはことし、若手の中で