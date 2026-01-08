ことしから前期と後期の2回実施される県内の公立高校入学試験について、8日に前期の志願状況が発表されました。高いところでは5倍を超える志願倍率となっています。県内の公立高校は今年度から「前期」と「後期」の2回の受験機会を設ける方式に変更されました。このうち前期入試は“特色入試”と位置づけられ、各校の方針に沿って面接や作文などで選抜が行われます。前期入試の願書受け付けは8日正午に締め切られ、県教育委員会に