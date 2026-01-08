「ルイ・ヴィトン」の偽物のバッグを販売したとして、男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは一宮市の会社員・藤井大輔容疑者(35)で、去年9月、ルイ・ヴィトンの偽物のハンドバッグ1個を稲沢市内の買取店に70万円で販売するなどした商標法違反の疑いが持たれています。買取店の経営者から去年10月に「顧客から買い取ったブランドバッグが偽物だった」と警察に相談があり、被害が発覚しました。調べに対して、