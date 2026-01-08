ＥＣＢの１１月調査の消費者インフレ期待１年ＣＰＩ予想は２．８％（前回２．８％、予想２．７％） 欧州中央銀行（ＥＣＢ）の１１月調査の消費者インフレ期待 １年ＣＰＩ予想は２．８％（前回２．８％、予想２．７％） ３年ＣＰＩ予想は２．５％（前回２．５％、予想２．５％）