東京時間17:49現在 香港ハンセン指数 26149.31（-309.64-1.17%） 中国上海総合指数 4082.98（-2.79-0.07%） 台湾加権指数 30360.55（-74.92-0.25%） 韓国総合株価指数 4552.37（+1.31+0.03%） 豪ＡＳＸ２００指数 8720.76（+25.20+0.29%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84322.88（-638.26-0.75%） ８日のアジア株は総じて下落。前日のフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の下