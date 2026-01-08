ユーロ圏１０年債利回り格差仏伊いずれも６７ｂに縮小、独債利回り上昇で ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:19時点）（%） ドイツ2.866 フランス3.538（+67） イタリア3.531（+67） スペイン3.271（+41） オランダ2.937（+7） ギリシャ3.399（+53） ポルトガル3.129（+26） ベルギー3.31（+44） オーストリア3.08（+21） アイル